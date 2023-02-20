В «Альфа Ромео» не уверены, что окончательно покинут «Формулу-1» после 2023 года

Глава «Альфа Ромео» Жан-Филимм Импарато заявил, что итальянская компания изучает варианты, чтобы остаться в автоспорте.

«Такова жизнь. Однако я сразу должен заметить, что у нас нет уверенности, что после этого сезона мы уйдем из «Формулы-1». Мы примем то или иное решение только в конце июня. А пока мы обсуждаем ситуацию, положив перед собой чистый лист бумаги, — в том смысле, что наши перспективы еще только предстоит определить. Мы изучаем все возможные варианты остаться в автоспорте. В конце июня мы хотим сообщить миру о том, что можем предпринять. Учитывая природу нашей компании, мы очень заинтересованы в том, чтобы наше присутствие в автоспорте продолжалось, но мы должны определиться с тем, как это нам видится. На 2024 год открыты любые варианты, хотя, конечно, все понимают, что мы живем в непростом мире. В нем много всего происходит, поэтому мы должны принять наиболее правильное решение», — приводит слова Импарио RacingNews365.

После 2023 года «Альфа Ромео» прекратит сотрудничество с «Заубером», который в 2026 году станет заводской командой «Ауди».

В нынешнем сезоне за «Альфа Ромео» выступают Вальттери Боттас (Финляндия) и Гваньюй Чжоу (Китай).