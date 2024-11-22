Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:40

В 2026 году в «Формуле-1» может появиться команда General Motors

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский автопроизводитель General Motors может войти со своей командой в «Формулу-1, сообщает BBC.

По сведениям источника, General Motors может войти в чемпионат в 2026 году. Ранее руководство «Формулы-1» отклонило заявку Andretti Formula Racing в сотрудничестве с GM в качестве кандидата на вступление в чемпионат в 2025 году.

22 ноября в СМИ сообщили, что «Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года. Официальное заявление со стороны «Королевских гонок» по включению 11-й команды в чемпионат ожидается в ближайшее время — до «Гран-при Катара».

Формула-1
Читайте также
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Формула-1» согласилась включить 11-ю команду в чемпионат

Фредерик Вассер назвал странной претензию от FIA

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости