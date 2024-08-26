«Уралкалий» получил деньги и гоночный болид от команды «Хаас»

Компания «Уралкалий» получила деньги и гоночный болид от команды «Хаас», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

«Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов «Хаас», что позволит команде вывезти их из страны.

В июне арбитражный трибунал принял решение в пользу российской компании по ситуации, которая возникла в марте 2022 года, когда «Хаас» расторг контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, также разорвав соглашение с «Уралкалием», после чего «Уралкалий» потребовал от команды возврата спонсорских денег. В апреле 2022-го «Хаас» объявил, что не намерен возвращать бывшему титульному спонсору 13 миллионов долларов, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере 8,6 миллиона.