"Уралкалий" не намерен приобретать "Уильямс"

Компания "Уралкалий" не ведет переговоров по покупке команды "Формулы-1" "Уильямс", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. По информации Motorsport, сновной акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин и представители "Уильямса" провели переговоры во время "Гран-при Китая".

- Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. "Уралкалий" не ведет никаких переговоров относительно покупки команды "Уильямс", - отметили в компании.

В нынешнем сезоне за команду выступают Джордж Расселл и Роберт Кубица. Гонщики еще не набрали ни одного очка в чемпионате.