Управляющий директор «Рено» покинул команду
17:26
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль покинет компанию, сообщает The Race. Ранее предполагалось, что он должен был занять одну из должностей в «Альпин».
В «Рено» объявили, что после ухода Абитебуля директором «Альпин» станет Лоран Росси.
Он будет отвечать за работу подразделения «Альпин», спортивное направление, «Формулу-1» и другие соревнования — отчитываясь непосредственно перед директором концерна «Рено» Лукой де Мео.
Абитебуль проработал в системе «Рено» двадцать лет, сумев пройти путь от менеджера по бизнес-развитию до должности руководителя команды, которую занимал с 2016 по 2020 годы.
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