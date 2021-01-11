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Управляющий директор «Рено» покинул команду

17:26
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Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль покинет компанию, сообщает The Race. Ранее предполагалось, что он должен был занять одну из должностей в «Альпин».

В «Рено» объявили, что после ухода Абитебуля директором «Альпин» станет Лоран Росси.

Он будет отвечать за работу подразделения «Альпин», спортивное направление, «Формулу-1» и другие соревнования — отчитываясь непосредственно перед директором концерна «Рено» Лукой де Мео.

Абитебуль проработал в системе «Рено» двадцать лет, сумев пройти путь от менеджера по бизнес-развитию до должности руководителя команды, которую занимал с 2016 по 2020 годы.

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