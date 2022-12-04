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Сегодня, 19:58

Умер бывший пилот «Формулы-1» Патрик Тамбе

Алина Савинова
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Бывший французский гонщик Патрик Тамбе, выступавший в составе «Феррари», скончался в возрасте 73 лет, сообщает AFP.

Гонщик страдал от болезни Паркинсона и диабета.

«Он был одной из звезд 80-х годов, выиграв со «Скудерией» два «Гран-при» и внес свой вклад в завоевание Кубка конструкторов в 1982 и 1983 годах», — написала команда «Феррари» в социальных сетях.

Тамбе выступал в «Формуле-1» с 1977 по 1986 год. В составе «Феррари» он выиграл «Гран-при Германии» (1982) и «Гран-при Сан-Марино» (1983). Его лучшим результатом в «Ф1» было четвертое место по итогам сезона в 1983 году.

На протяжении своей карьеры француз также представлял «Макларен», «Хаас», «Теодор» и «Лижье».

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