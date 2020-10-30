«Уильямс» сохранит нынешний состав пилотов на сезон-2021

Исполняющий обязанности руководителя «Уильямс» Саймон Робертс объявил о том, что Джордж Расселл и Николас Латифи продолжат выступать за команду в сезоне-2021.

— Похоже, я внес некоторую путаницу своими высказываниями на прошлой неделе, прошу меня простить, — приводит RaceFans слова Робертса. — Мы просто не хотели ничего комментировать по поводу выбора пилотов. Как Джордж и говорил ранее, Клэр Уильямс уже делала заявление по поводу его контракта в этом году. Ничего не изменится, состав пилотов останется таким же, как сейчас, и в 2021 году. Мы счастливы работать и с Расселлом, и с Латифи, поэтому хотим продолжать с ними и дальше.

Сезон-2021 станет для Расселла третьим в составе «Уильямс», Латифи проведет свой второй сезон в команде «Формулы-1». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что место Джорджа Расселла может занять Серхио Перес.