«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после «Гран-при Нидерландов»

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент может быть заменен после «Гран-при Нидерландов». В Зандворте он попал в аварию.

Как сообщает Auto Motor und Sport, 15-й этап «Формулы-1» может стать последним в карьере 23-летнего американца. Одним из кандидатов на место в «Уильямсе» является экс-пилот «Хааса» и резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер. Также команда рассматривает резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» Лиама Лоусона.

С 2025 года за «Уильямс» будет выступать Карлос Сайнс, который на данный момент находится в «Феррари». Сарджент должен покинуть команду по окончании 2024 года.