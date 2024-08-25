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Сегодня, 05:20

«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после «Гран-при Нидерландов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент может быть заменен после «Гран-при Нидерландов». В Зандворте он попал в аварию.

Как сообщает Auto Motor und Sport, 15-й этап «Формулы-1» может стать последним в карьере 23-летнего американца. Одним из кандидатов на место в «Уильямсе» является экс-пилот «Хааса» и резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер. Также команда рассматривает резервного пилота «Ред Булл» и «РБ» Лиама Лоусона.

С 2025 года за «Уильямс» будет выступать Карлос Сайнс, который на данный момент находится в «Феррари». Сарджент должен покинуть команду по окончании 2024 года.

Формула-1
Уильямс
Мик Шумахер
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