«Уильямс» рассчитывает найти новых инвесторов в течении четырех месяцев

Руководительница команды «Формулы-1» «Уильямс» Клэр Уильямс озвучила срок, в течение которого она намерена найти инвесторов.

— Мы хотим завершить процесс в течение трех или четырех месяцев, — заявила Уильямс в интервью BBC. — В «Формуле-1» все делают быстро. Мы считаем, что успеем закрыть сделку в этот срок.

Ранее гоночный коллектив объявил о поиске инвесторов. Команда выразила готовность уступить такому инвестору любую долю.