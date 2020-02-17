«Уильямс» представил свой новый болид

Британская команда «Формулы-1» «Уильямс» представила свой новый болид, с которым будет выступать в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате «Уильямс» был худшей командой пелотона.

— Мы уделили пристальное внимание всем проблемам, с которыми столкнулся предыдущий болид, — цитирует AFP директора по разработке «Уильямса» Дуга Маккирнана. — Тщательно проработали все элементы.