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«Уильямс» представил свой новый болид

11:36
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Британская команда «Формулы-1» «Уильямс» представила свой новый болид, с которым будет выступать в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате «Уильямс» был худшей командой пелотона.

— Мы уделили пристальное внимание всем проблемам, с которыми столкнулся предыдущий болид, — цитирует AFP директора по разработке «Уильямса» Дуга Маккирнана. — Тщательно проработали все элементы.

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