«Уильямс» представил свой новый болид
11:36
Британская команда «Формулы-1» «Уильямс» представила свой новый болид, с которым будет выступать в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате «Уильямс» был худшей командой пелотона.
— Мы уделили пристальное внимание всем проблемам, с которыми столкнулся предыдущий болид, — цитирует AFP директора по разработке «Уильямса» Дуга Маккирнана. — Тщательно проработали все элементы.
Hey 2020.— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020
Bring it ? pic.twitter.com/C3JypUqYqM
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