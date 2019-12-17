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«Уильямс» подписал Тиктума, входившего в молодежную программу «Ред Булла»

12:51
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«Уильямс» объявил о включении в число гонщиков развития бывшего пилота молодежной программы «Ред Булла» Дэна Тиктума. 20-летний британец выступал в японской «Суперформуле» в этом году и не впечатлил руководство «Ред Булла», которое приняло решение расстаться с ним.

— Для меня большая честь присоединиться к академии «Уильямса», — сказал Тиктум. — Особенно с учетом великой истории команды в «Формуле-1». Работа на симуляторе и контакт с командой помогут моему развитию. С нетерпением жду возможности помочь команде.

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