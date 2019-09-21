«Уильямс» не вел переговоры с Хюлькенбергом

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла слухи о том, что были контакты с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом. Немец покинет французскую команду после окончания нынешнего сезона и пока не нашел себе нового места, а из «Уильямса» уйдет Роберт Кубица.

— Если честно, у нас не было переговоров с Нико, — цитирует Sky Sports Уильямс. — Он начинал карьеру в «Уильямсе», но это ничего не значит. У нас в списке есть несколько кандидатов на место. У нас есть Латифи, который себя хорошо проявляет как резервный пилот и уже интегрирован в команду. С ним команде комфортно, он со всеми ладит, сов семи знаком. У него впереди очень важные старты в «Формуле-2», также ему нужно еще получить баллы для суперлицензии, чтобы мы могли рассматривать его кандидатуру на 2020 год.