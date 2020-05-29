«Уильямс» может сменить название после продажи команды

«Уильямс» может сменить название в случае, если новые инвесторы примут такое решение, сообщила заместитель директора команды Клэр Уильямс.

— Потенциальные покупатели могут переименовать команду, однако сейчас рано говорить об этом, — приводит RaceFans слова Уильямс. — Наша семья, конечно, хотела бы видеть имя «Уильямс» в «Формуле-1». Потенциальная продажа команды не означает, что она прекратит существование. Для нас это является обеспечением будущего для коллектива.

Ранее «Уильямс» выступил с заявлением по поводу расторжения контракта с титульным спонсором и возможной смены владельца.