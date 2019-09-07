Участники скандальной квалификации «Гран-при Италии» могут быть оштрафованы

Стюарды «Формулы-1» на «Гран-при Италии» проведут расследование по поводу поведения гонщиков в третьем сегменте квалификации. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

То же самое происходило в квалификации «Формулы-3», после чего стюарды вынесли предупреждение и оштрафовали 17 из 30 пилотов младшей серии. Подобное грозит и участникам квалификации «Формулы-1». Их по очереди будут вызывать к судьям для дачи объяснений.