Убытки «Рено» в 2018 году составили 7,4 миллиона фунтов стерлингов

Доход «Рено» увеличился в 2018-м по сравнению с предыдущем годом. Общий финансовый оборот команды вырос с 136,3 миллиона до 146,6 миллиона фунтов стерлингов. В частности, это связано с тем, что «Рено» поднялся с девятого на шестое место в Кубке конструкторов, сообщает Sky Sports.

Однако если 2017-й команда завершила с прибылью 1,1 миллиона фунтов, то 2018-й — с убытком в размере 7,4 миллиона. «Рено» объясняет это не только увеличением количества персонала, но и большими вложениями в обновление инфраструктуры на базе в Энстоуне.