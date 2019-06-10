"У нас просто крадут гонку!". Феттель возмущен штрафом на "Гран-при Канады"

Сайт Motorsport.com опубликовал радиопереговоры Себастьяна Феттеля с командой "Феррари" во время "Гран-при Канады". Немец получил штраф, в результате чего гонку выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Феттель: "Мне было некуда деваться. Серьезно, мне больше некуда было ехать. Я его не видел".

Команда: "Принято".

Феттель: "Мне пришлось проехать по газону, я возвращался, у него было отличное сцепление, куда к чертям я должен был деваться? У меня трава прилипла к колесам! Он сам виноват, что решил так меня обогнать. Ехал бы по внутренней траектории – обогнал бы".

Команда: "Окей, не теряй концентрации. Еще 10 кругов до финиша".

Феттель: "Да я сосредоточен. Но у нас просто крадут гонку!"

На "Гран-при Канады" скандал: у Феттеля отобрали победу