У Леклера возникли вопросы к «Феррари» из-за тактики, которая лишила его победы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что у него есть вопросы к команде после «Гран-при Сингапура». Монегаск стал вторым, проиграв партнеру по команде Себастьяну Феттелю, который его опередил за счет более раннего пит-стопа.

— Вы не видите всю ситуацию, как это видит пилот, — цитирует ВВС Леклера. — Я не знал, что Феттель останавливался. Не ожидал, что он меня обгонит. Может, это решение было принято ради блага команды. Ситуация расстраивает, но я сделал все: придерживался плана. Не ожидал, что меня опередят, но иногда такое случается. В любом случае рад за команду.

Мне только нужно знать: был ли это единственный путь, чтобы «Феррари» получила победный дубль? Не знаю, мог ли я остановиться раньше. Мне нужно подтверждение от команды.