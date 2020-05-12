У Феттеля есть предложения от «Макларена» и «Рено»

Как уже сообщал «СЭ», Себастьян Феттель и «Феррари» не смогли договориться об условиях нового контракта. Немецкий пилот покинет команду после окончания сезона.

Предложения четырехкратному чемпиону мира уже направили сразу две команды — «Макларен» и «Рено», сообщает La Gazzetta dello Sport.

32-летний немец выступает за «Феррари» с 2015 года, до этого представляя «Торо Россо» и «Ред Булл». За рулем болида итальянской конюшни он дважды финишировал вторым в общем зачете чемпионата «Формулы-1», выиграв 14 «Гран-при».