У Ферстаппена и Пике родилась дочь

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике сообщили о рождении ребенка.

Пара назвала новорожденную девочку Лили.

«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш главный подарок. Мы так тебя любим», — написали Ферстаппен и Пике в соцсетях.

Макс Ферстаппен и Келли Пике с новорожденной дочерью. Фото соцсети

У Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиадень на «Гран-при Майами» из-за рождения ребенка, однако прибудет на трассу к пятничной тренировке, которая стартует 2 мая в 19.30 по московскому времени, и примет участие во всех заездах, запланированных на этот уикенд.