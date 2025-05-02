У Ферстаппена и Пике родилась дочь
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике сообщили о рождении ребенка.
Пара назвала новорожденную девочку Лили.
«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш главный подарок. Мы так тебя любим», — написали Ферстаппен и Пике в соцсетях.
Макс Ферстаппен и Келли Пике с новорожденной дочерью.
Фото соцсети
У Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиадень на «Гран-при Майами» из-за рождения ребенка, однако прибудет на трассу к пятничной тренировке, которая стартует 2 мая в 19.30 по московскому времени, и примет участие во всех заездах, запланированных на этот уикенд.
Новости