2 мая, 15:45

У Ферстаппена и Пике родилась дочь

Алина Савинова
Макс Ферстаппен и Келли Пике.
Фото Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике сообщили о рождении ребенка.

Пара назвала новорожденную девочку Лили.

«Добро пожаловать в мир, милая Лили. Наши сердца полны как никогда — ты наш главный подарок. Мы так тебя любим», — написали Ферстаппен и Пике в соцсетях.

Макс Ферстаппен и Келли Пике с новорожденной дочерью.
Фото соцсети

У Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен пропустит медиадень на «Гран-при Майами» из-за рождения ребенка, однако прибудет на трассу к пятничной тренировке, которая стартует 2 мая в 19.30 по московскому времени, и примет участие во всех заездах, запланированных на этот уикенд.

  • Berkut-7

    Всегда знал, что Ферстаппен симпатичнее Шакиры,поэтмоу Пике не устоял от соблазна))

    03.05.2025

  • qazz

    Журнализды... Вот что Савиновой стоило перед "Пике" написать имя, и никакого повода для пошлых шуток не было бы. Но она видать и не слышала эту фамилию раньше.

    02.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Жестко ))) Даже представлять не хочу))

    02.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Поздравляю конечно но люлей от Йоса получит. Дедушка поди уже на гоночную династию планы кует а тут такая педстава.

    02.05.2025

  • емен

    Макс породнился с Квятом !:blush:

    02.05.2025

  • Redis_redisich

    Гоночная втулка

    02.05.2025

  • AZ

    А я про Нельсона Пике-младшего подумал, он какраз и из гонщиков и из той породы)))

    02.05.2025

  • Колобок Колобков

    Поздравления Максу!!!! Дочка- это шикарно! Теперь только победа!!!:hugging:

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вот это старсти кипят в автоспорте...

    02.05.2025

  • rake

    тем, что чпокнул ферстаппена аж до ребенка?

    02.05.2025

  • П П

    Жирар удивил!

    02.05.2025

