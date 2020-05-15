У «Феррари» может появиться команда в Indycar

Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о планах итальянской команды начать выступления в другой гоночной серии с открытыми колесами — Indycar.

— «Феррари» чувствует ответственность перед своими сотрудниками, нам хочется, чтобы каждый из них сохранил свое рабочее место, — приводит Reuters слова Бинотто. — В связи с этим, наша команда рассматривает альтернативные варианты, и я могу подтвердить, что в их числе и возможность выступлений в Indycar. Чемпионат там сильно отличается от «Формулы-1», но в 2022 году в этой гоночной серии ожидается изменение регламента с переходом на гибридные двигатели. Кроме того, мы рассматриваем гонки на выносливость и другие гоночные серии. Постараемся сделать наилучший выбор.