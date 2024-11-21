У Цуноды возникли проблемы при въезде в США

Пилот команды «Формулы-1» «РБ» Юки Цунода рассказал о своих переживаниях из-за того, что ему отказали во въезде в США.

Ранее японец столкнулся с проблемами на границе при попытке попасть на территорию страны.

«К счастью, они впустили меня после нескольких обсуждений. На самом деле, после многих обсуждений. Меня чуть не отправили обратно домой. Сейчас все хорошо, к счастью, я здесь.

Может быть, я был слишком небрежно одет, и цвет выглядел как... Я не знаю. Просто мне показалось, что они оказывали на меня сильное давление, и я ничего не мог сказать. Иначе, если бы я что-то сказал, мне бы пришлось хуже. К счастью, все прошло гладко», — сообщил Цунода motorsport.com.

24-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. В текущем сезоне он занимает одиннадцатое место в личном зачете пилотов. Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе.