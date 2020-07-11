Тяжелый перелом едва не прервал карьеру Шумахера. Красный барон вернулся еще сильнее

Сегодня, 11 июля, исполнился 21 год тяжелой травме Михаэля Шумахера. Гонщик «Феррари» попал в аварию во время «Гран-при Великобритании» в результате атаки партнера по команде Эдди Ирвайна. У немца был диагностирован перелом ноги. Шумахер пропустил шесть гонок и лишился шанса в третий раз стать чемпионом «Формулы-1» (и впервые с «Феррари»).

После возвращения в гонки Шумахер завоевывал титул пять раз подряд — с 2000 по 2004 год включительно.

«Формулу-1» гонщик покинул в 2006 году, но вернулся в 2010 году на три сезона. В 2012 году он окончательно завершил карьеру.

В декабре 2013 года, катаясь на лыжах в Альпах, Шумахер получил тяжелую травму головы. Полгода он находился в искусственной коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на публике.