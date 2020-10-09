Трогательное фото: Феттель показывает Мику Шумахеру шлем, посвященный его отцу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель перед свободными заездами «Гран-при Айфеля» показал Мику Шумахеру шлем, который он посвятил его отцу, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.

Шлем Феттеля выполнен по аналогии с тем, в котором Шумахер выиграл гонку на «Нюрбургринге» в пятый раз в карьере в 2006 году.

Шумахер-младший должен был сесть за руль «Альфа Ромео» в первой практике «Гран-при», но в итоге пятничные заезды были отменены из-за дождей и тумана.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы мозга, которую получил в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах.