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Трогательное фото: Феттель показывает Мику Шумахеру шлем, посвященный его отцу

18:10
Мик Шумахер и Себастьян Феттель. Фото «Формула-1»
Мик Шумахер и Себастьян Феттель. Фото «Формула-1»
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель перед свободными заездами «Гран-при Айфеля» показал Мику Шумахеру шлем, который он посвятил его отцу, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.

Шлем Феттеля выполнен по аналогии с тем, в котором Шумахер выиграл гонку на «Нюрбургринге» в пятый раз в карьере в 2006 году.

Шумахер-младший должен был сесть за руль «Альфа Ромео» в первой практике «Гран-при», но в итоге пятничные заезды были отменены из-за дождей и тумана.

Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы мозга, которую получил в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах.

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