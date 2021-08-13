Трибуны в Зандфорте будут заполнены на две трети
13 августа 2021, 23:40
Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили, что этап в Зандфорте пройдет, как и планировалось, с 3 по 5 сентября. Трибуны автодрома будут заполнены на две трети — такое решение было принято в пятницу на уровне правительства страны, сообщает De Telegraaf.
Ранее организаторы сообщали, что все 105 000 билетов на гонку раскуплены, но из-за ограничений, связанных с Covid-19, одной трети болельщиков придется либо обменять билеты, либо им вернут деньги.
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