Трибуны в Зандфорте будут заполнены на две трети

Организаторы «Гран-при Нидерландов» подтвердили, что этап в Зандфорте пройдет, как и планировалось, с 3 по 5 сентября. Трибуны автодрома будут заполнены на две трети — такое решение было принято в пятницу на уровне правительства страны, сообщает De Telegraaf.

Ранее организаторы сообщали, что все 105 000 билетов на гонку раскуплены, но из-за ограничений, связанных с Covid-19, одной трети болельщиков придется либо обменять билеты, либо им вернут деньги.