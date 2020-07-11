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Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня

11 июля 2020, 14:52

Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня.

Проведение квалификации все еще остается под вопросом. Если квалификацию не удастся провести в субботу, то она будет перенесена на утро воскресенья. В случае, если погодные условия не позволят провести квалификационные заезды в утро перед гонкой, то позиции на стартовой решетке будут сформированы согласно результатам второй свободной практики.

Квалификация «Гран-при Штирии» запланирована на 16.00 по московскому времени.

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