Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня

Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня.

Проведение квалификации все еще остается под вопросом. Если квалификацию не удастся провести в субботу, то она будет перенесена на утро воскресенья. В случае, если погодные условия не позволят провести квалификационные заезды в утро перед гонкой, то позиции на стартовой решетке будут сформированы согласно результатам второй свободной практики.

Квалификация «Гран-при Штирии» запланирована на 16.00 по московскому времени.