Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

Норрис показал лучший результат в третьей практике «Гран-при Азербайджана»

Сергей Разин
корреспондент

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат в третьей практике «Гран-При Азербайджана».

25-летний британец показал результат 1:41.223. Второе место у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена (+0.222), замыкает тройку Оскар Пиастри из «Макларен» (+0.254).

«Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку 21 сентября и начнется в 14:00 мск.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:41.223.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.222.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.254.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.276.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.653.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.741.

7. Алекс Албон («Уильямс») +0.760.

8. Оливер Берман («Хаас») +0.762.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.923.

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.986.

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.044.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.205.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.263.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.368.

15. Франко Колапинто («Альпин») +1.566.

16. Юки Цунода («Ред Булл») +1.617.

17. Эстебан Окон («Хаас») +1.645.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.837.

19. Пьер Гасли («Альпин») +2.099.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.127.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Бело-голубым посоветовали задуматься о чемпионстве, но в клубе — против, а армейцы заплатили за опыт. Что произошло после матча «Динамо» - ЦСКА
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Популярное видео
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Азербайджана»

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана»
Новости
RSS RSS
Все новости