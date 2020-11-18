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Трехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Хэмилтон заслужил рыцарское звание

13:58
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
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Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт заявил, что гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон заслужил получить рыцарское звание.

В минувшие выходные 35-летний британец завоевал седьмой титул чемпиона «Королевских гонок», сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

— Мне самому выпала честь получить звание рыцаря, хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы его добиться, — приводит Sky Sports слова Стюарта. — Ведь мне присвоили это звание уже после того, как я ушел из автоспорта. Льюис безусловно заслужил стать рыцарем. Он является выдающимся спортсменом мирового уровня, это прекрасно. Тем более, он британец. Думаю, Хэмилтон заслужил звание рыцаря.

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