Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:31

Трехкратный чемпион «Формулы-1» извинился перед Хэмилтоном за расистское выражение

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике принес извинения семикратному чемпиону мира, пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за скандальные высказывания, которые бразилец позволил произнести в адрес британца в одном из недавних интервью.

«Я выбрал совершенно неправильные формулировки. И хочу искренне извиниться перед всеми, кого это задело. В первую очередь, перед самим Льюисом, который является выдающимся пилотом.

Я не оправдываю себя, но хочу лишь пояснить, что данный термин, который я использовал, часто применяется в разговорной речи в качестве синонима слов «парень» или «человек». Повторюсь, что я не хотел его как-то обидеть.

Дискриминации нет места ни в «Формуле-1», ни в обществе. И я рад что могу прояснить сложившуюся ситуацию», — написал Нельсон Пике в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Нельскон Пике-старший в ноябре прошлого года при анализе столкновения Хэмилтона с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном назвал гонщика «Мерседеса» сленговым словом «neguinho».

Высказывание Пике очень быстро осудили многие пилоты «Формулы-1», а также Международная автомобильная федерация (ФИА).

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Нельсон Пике-старший
0
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Окон выразил Хэмилтону поддержку на фоне скандала с расистскими высказываниями Пике
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости