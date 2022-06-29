Трехкратный чемпион «Формулы-1» извинился перед Хэмилтоном за расистское выражение

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике принес извинения семикратному чемпиону мира, пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за скандальные высказывания, которые бразилец позволил произнести в адрес британца в одном из недавних интервью.

«Я выбрал совершенно неправильные формулировки. И хочу искренне извиниться перед всеми, кого это задело. В первую очередь, перед самим Льюисом, который является выдающимся пилотом.

Я не оправдываю себя, но хочу лишь пояснить, что данный термин, который я использовал, часто применяется в разговорной речи в качестве синонима слов «парень» или «человек». Повторюсь, что я не хотел его как-то обидеть.

Дискриминации нет места ни в «Формуле-1», ни в обществе. И я рад что могу прояснить сложившуюся ситуацию», — написал Нельсон Пике в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Нельскон Пике-старший в ноябре прошлого года при анализе столкновения Хэмилтона с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном назвал гонщика «Мерседеса» сленговым словом «neguinho».

Высказывание Пике очень быстро осудили многие пилоты «Формулы-1», а также Международная автомобильная федерация (ФИА).