Трасса в Португалии получила право принимать гонки «Формулы-1»

Инспекция FIA подтвердила, что трасса «Алгарве» в португальском Портимане соответствует требованиям и может принимать гонки «Формулы-1», сообщает Record.

Трасса «Алгарве» была открыта в 2008 году и после этого несколько раз использовалась командами «Ф-1» для тестов. Правда, подтверждение, что трасса соответствует требованиям высшей категории, впрочем, не значит, что руководство автодрома ставит перед собой цель провести португальский «Гран-при».

В настоящий момент самым престижным соревнованием, проходящим на треке, является этап чемпионата мира в классе Супербайков.