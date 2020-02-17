Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Трасса «Гран-при Индии» закрыта из-за долгов, ее продадут на аукционе

11:45
Теги:

Чиновники государственной строительной компании Индии YEIDA опечатали ворота Международного автодрома Будды, сообщает HindustanTimes.

На Международном автодроме Будды с 2011 по 2013 год проходил «Гран-при Индии». Как сообщает источник, индийские чиновники предприняли такие действия из-за того, что организаторы гонки прекратили платить деньги за аренду земли под автодром еще в 2017 году, а теперь еще и лишились прав на трассу. Как пишет издание, власти Индии уже объявили о планах продать автодром на аукционе.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир