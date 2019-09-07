Тото Вольфф: «Все выглядели как идиоты»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф не стал подбирать слова после квалификации «Гран-при Италии». Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Мы много лет в «Формуле-1». Но кто-нибудь видел что-то подобное? — цитирует ВВС Вольффа. — Это даже хуже, чем в младших гоночных сериях. Проблема заключалась в том, что все хотели воспользоваться слипстримом и никто не хотел ехать первым. А потом все выглядели как идиоты.