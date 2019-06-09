Тото Вольфф: "В Монако пять секунд штрафа для Ферстаппена было снисхождением. Но мы не жаловались"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф прокомментировал скандальное окончание гонки "Гран-при Канады". Себастьян Феттель на "Феррари" финишировал первым, но победа была присуждена гонщику "Мерседеса" Льюису Хэмилтону, поскольку немец получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего он чуть не выбил в стену британца.

– Эмоции бушуют, и это хорошо для спорта, – цитирует ВВС Вольффа. – Это спорный вопрос. Конечно, я склонен к позиции "Мерседеса". Но если вы фанат "Феррари"…

Стюардов нужно поддерживать. Они не становятся более профессиональными и опытными, если их не уважать. В Монако Боттаса прижали к стене. Я думал, что пять секунд штрафа для Ферстаппена – это снисхождение. Но мы не жаловались в итоге. Они приняли спорное решение, но они просто выбирали между черным и белым. Нужно четко опираться на правила. Только тогда гонки будут гонками.

Хэмилтон выиграл "Гран-при Канады", хотя первым финишировал Феттель. Квят - 10-й // Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл