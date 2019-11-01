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Тото Вольфф: «В квалификации «Мерседес» явно уступает в скорости»

12:38
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что его команде не хватает темпа в квалификациях. По его словам, это основная проблема, которую нужно решить в конце сезона.

— В воскресенье наша машина имеет лучший гоночный темп, только поэтому мы можем отыгрывать отставание, — цитирует GPToday Вольффа. — У нас хорошие гонщики, хорошая стратегия. Но в субботу мы явно уступаем в скорости. Это на нас не похоже. Конечно, хорошо, что в самой гонке мы выглядим лучше, но надо сделать все, чтобы усилить свои позиции и в квалификации.

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