Тото Вольфф: "В Канаде для "Мерседеса" прозвучал тревожный звонок"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что для его команды "Гран-при Канады" стал важным этапом. По ходу уик-энда на машинах команды возникали технические проблемы.

– В Канаде для нас прозвучал тревожный звонок, – цитирует F1Today Вольффа. – В первых шести гонках у нас была хорошая надежность, а потом возникли проблемы в течение одних выходных. На машине Боттаса возникли трудности с топливной системой, а у Хэмилтона – с гидравликой. Нам повезло, что проблемы были выявлены и устранены. Но они могли легко испортить весь "Гран-при".