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Тото Вольфф: «В «Феррари» поступили нехорошо, но FIA ведет себя еще хуже»

13:04
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал скандал с участием «Феррари» и Международной автомобильной федерацией (FIA). «Феррари» подозревают в использовании нелегальной силовой установки в сезоне-2019.

— Это все — полный беспорядок, — цитирует SpeedWeek Вольффа. — В «Феррари» поступили нехорошо, но еще хуже в этой ситуации себя ведет FIA.

Ранее FIA провела расследование в отношении «Феррари», но не обнародовала результаты проверки.
После этого 7 команд «Формулы-1», не использующих двигатели «Феррари», написали открытое письмо к FIA с требованием обнародовать итоги расследования в отношении итальянской команды.

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