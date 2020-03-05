Тото Вольфф: «В «Феррари» поступили нехорошо, но FIA ведет себя еще хуже»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал скандал с участием «Феррари» и Международной автомобильной федерацией (FIA). «Феррари» подозревают в использовании нелегальной силовой установки в сезоне-2019.

— Это все — полный беспорядок, — цитирует SpeedWeek Вольффа. — В «Феррари» поступили нехорошо, но еще хуже в этой ситуации себя ведет FIA.

Ранее FIA провела расследование в отношении «Феррари», но не обнародовала результаты проверки.

После этого 7 команд «Формулы-1», не использующих двигатели «Феррари», написали открытое письмо к FIA с требованием обнародовать итоги расследования в отношении итальянской команды.