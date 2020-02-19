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Тото Вольфф: «У «Мерседеса» на тестах все слишком гладко, я даже немного нервничаю»

16:50
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги утренней сессии первого тестового дня «Формулы-1» в Барселоне.

— Похоже, всем удалось обойтись без проблем на старте, — цитирует Auto Motor und Sport Вольффа. — Такое ощущение, будто новые машины преодолели уже не один день подобных тестов. У «Мерседеса» все проходит достаточно гладко, даже слишком — я немного нервничаю из-за этого.

По итогам утренней сессии лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Тесты в Барселоне будут проходить с 19 по 21 февраля.

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