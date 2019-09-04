Тото Вольфф: «Трасса в Италии не очень подходит «Мерседесу»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф надеется, что его команда сможет навязать борьбу «Феррари» в Италии. В прошлой гонке в Бельгии победу одержал Шарль Леклер из итальянской команды.

— Гонка в Спа дала нам много работы, — цитирует F1i Вольффа. — Мы не поборолись в квалификации. Наш гоночный темп выглядел многообещающе, но победить не удалось. У нас нет быстрейшей машины на прямых, но в поворотах мы смогли добиться улучшений. Наша машина стала лучше работать с шинами. Не думаем, что в Италии будет легко. В Монце важна высокая мощность и низкая прижимная сила. Наша машина не идеальна для этой трассы. Мы также видели, что «Феррари» иногда сильна в квалификации, но не всегда быстра в гонке. В Италии мы не будем фаворитами, но постараемся дать бой «Феррари».