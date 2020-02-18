Тото Вольфф: «Сомневаюсь, что Леклер и Ферстаппен закрыли двери в другие команды на 5 лет»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф выразил сомнение в том, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер и пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен останутся в нынешних командах на долгое время. Ранее Леклер продлил контракт с «Феррари» до 2024 года, а Ферстаппен с «Ред Буллом» — до 2023 года.
— Леклер и Ферстаппен? Сомневаюсь, что эти два молодых гонщика закрыли для себя двери в другие команды на 5 лет, — цитирует GrandPX Вольффа. — Знаете, контрактная ситуация гораздо сложнее, чем кажется со стороны. В любом случае, пока «Мерседес» конкурентоспособен, всегда найдутся претенденты на место боевого пилота в нашей команде. Кроме того, у нас есть талантливые юниоры в лице Джорджа Расселла и Эстебана Окона.
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https://autosport.com.ru/f1/61155-toto-volf-ne-isklyuchil-perehod-ferstappena-ili-leklera-v-mercedes