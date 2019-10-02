Тото Вольфф: «Скоростью на прямых «Феррари» сокрушает всех»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает главной задачей команды компенсировать превосходство «Феррари» в мощности двигателя. По его словам, в этом компоненте соревноваться с итальянской командой тяжело.

— Нам нужно понять, как повысить производительность, — цитирует Motorsport Вольффа. — Необходимо повысить мощность двигателя, настроить аэродинамику и работу шин. Это комплексный вопрос. «Феррари» сокрушает всех своей скоростью на прямых. Это сложно нивелировать. Нам следует справиться с ситуацией. Надо признать, что у нас есть какой-то пробел в работе двигателя, который трудно отыскать и убрать. Но мы должны улучшить шасси и выбирать правильные гоночные стратегии. В этом наши возможности.