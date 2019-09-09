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Тото Вольфф считает, что в других обстоятельствах Леклер получил бы штраф

10:25
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф — о «Гран-при Италии». Он считает, что победитель гонки Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», мог получить штраф.

— Леклер проехал потрясающую гонку, — цитирует Вольффа Autosport. — Два наших гонщика ничего не могли сделать с ним и со скоростью «Феррари». Однако в некоторых моментах он все-таки переступил черту. Это проблема нынешних правил — точных границ дозволенного никто не знает, и, возможно, в других обстоятельствах Шарль получил бы штраф. Но в Монце? Да здесь началась бы забастовка. Перед гонкой я сказал, что согласился бы на второе и третье место, и в этом плане ничего не изменилось. К тому же в глобальной перспективе очень важно, что «Феррари» наконец победила в Монце.

Второе место занял Валттери Боттас. Третьим стал Льюис Хэмилтон.

Леклер отменил проклятие «Феррари». Квята подвела техника

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58588-volf-v-monce-nachalas-zabastovka-esli-leklera-oshtrafovali

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