Тото Вольфф считает, что притязания Ферстаппена на чемпионский титул нужно воспринимать серьезно

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольфф считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен может побороться за чемпионство. Сейчас он занимает третье место (162 очка), уступая Валттери Боттасу (184 очка) и Льюису Хэмилтону (225).

- До конца сезона осталось десять гонок, и в них можно набрать 260 очков, – цитирует Вольффа Autosport. – Какое там у нас преимущество, 60 с чем-то? Простой подсчет показывает, что притязания Макса на титул нужно воспринимать серьёзно и относиться к нему как к прямому конкуренту – точно так же мы относимся к обоим гонщикам "Феррари". Сейчас особенно опасно сбрасывать ход.

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