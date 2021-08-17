Тото Вольфф считает, что «Феррари» сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что «Феррари» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне «Формулы-1».

«Я считаю, что «Феррари» сможет бороться за титул в 2022 году. В следующем сезоне нам нужен чемпионат с четырьмя или пятью командами, которые претендуют на чемпионство, и «Феррари» должна быть одной из этих команд.

У них сильный дуэт пилотов. После слабого сезона 2020 года они стали значительно лучше. Чем больше конкурентоспособных команд, тем интереснее для болельщиков.

Когда «Феррари» переживает кризис, то это плохо сказывается на всей «Формуле-1». «Феррари» — это икона мира автоспорта, и они должны быть впереди. Никто из итальянской команды или фанатов не заслуживает плохого результата», — приводит слова Вольффа Speedweek.

В текущем сезоне «Формулы-1» «Феррари» идет на четвертом месте в зачете Кубка конструкторов. На счету команды 163 очка.