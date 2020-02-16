Тото Вольфф считает, что доминирование «Мерседеса» не вредит «Формуле-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказал мнение, что постоянные победы его команды в чемпионате и в Кубке конструкторов не наносят ущерб соревнованиях.

«Вот мы уже шесть титулов выиграли, и что? — цитирует Вольффа Motorsport.com. — Люди отвернулись от «Формулы-1»? Нет, на самом деле чемпионат до сих пор интересен и непредсказуем. Вы же не знаете, кто победит, если поул достался «Феррари» или, скажем, «Ред Булл»? Может быть Макс Ферстаппен выиграет?

Мне вообще кажется, что сражение между гонщиками разных поколений наиболее зрелищно. Кто кого: Себастьян Феттель или Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен? Для меня лучшими новостями является то, что наша аудитория растет, особенно за счет молодых поклонников. Так что думаю, в целом у чемпионата дела идут хорошо.

В 2019 году пилоты «Мерседеса» выиграли 15 «Гран-при» из 21. При этом команда одержала шестую победу в чемпионате подряд, как в Кубке конструкторов, так и в зачете пилотов