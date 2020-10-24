Тото Вольфф: «Решение по Расселлу зависит только от новых владельцев «Уильямс»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал слухи о том, что участник молодежной программы «серебряных стрел» и пилот «Уильямса» Джордж Расселл может потерять свое место в нынешней команде.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Уильямс» может заменить Расселла на Серхио Переса, несмотря на то, что у британца есть контракт до конца 2021 года.

— Мы все знаем возможности Джорджа, — приводит Racefans.net слова Расселла. — Он — будущая звезда «Формулы-1», он еще ни разу не проиграл ни одному партнеру по команде в квалификациях. Иногда он очень ярко выглядит за рулем болида, который в нынешних условиях не является конкурентоспособным. Джордж — ценный актив для команды. Тем не менее, в текущих финансовых реалиях судить о том, что делать в «Уильямс» могут только новые владельцы команды. Мы уже говорили с ними по поводу позиции Джорджа в команде, но решение — за ними.