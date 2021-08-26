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Тото Вольфф рассказал, когда примет решение о будущем Боттаса в «Мерседесе»

15:19
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о кандидатах на место пилота команды в 2022 году. Среди них гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«Это непростое решение, потому что мы знаем о качествах Валттери, его характере, интеграции в команду, влиянии на развитие машины и скорости. Он заслуживает место в «Мерседесе».

С другой стороны, за три года в «Уильямсе» Джордж продемонстрировал прекрасный потенциал на будущее. Он заслуживает шанс оказаться в конкурентоспособном болиде и в группе лидеров.

У каждого из гонщиков есть плюсы и минусы, но, думаю, пришло время решать. Я сказал им, что не собираюсь тянуть. Я просто хочу завершить перерыв, поехать в Спа и поговорить с ними лицом к лицу. Лично для меня важно понимать, какими будут последствия для каждого из них, какое бы решение мы ни приняли. Все должно встать на свои места", — приводит слова Вольффа Daily Express.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1481652/Mercedes-Toto-Wolff-George-Russell-Valtteri-Bottas-f1

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Екатерина Савостина все материалы автора

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