Тото Вольфф рассказал, когда примет решение о будущем Боттаса в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о кандидатах на место пилота команды в 2022 году. Среди них гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

«Это непростое решение, потому что мы знаем о качествах Валттери, его характере, интеграции в команду, влиянии на развитие машины и скорости. Он заслуживает место в «Мерседесе».

С другой стороны, за три года в «Уильямсе» Джордж продемонстрировал прекрасный потенциал на будущее. Он заслуживает шанс оказаться в конкурентоспособном болиде и в группе лидеров.

У каждого из гонщиков есть плюсы и минусы, но, думаю, пришло время решать. Я сказал им, что не собираюсь тянуть. Я просто хочу завершить перерыв, поехать в Спа и поговорить с ними лицом к лицу. Лично для меня важно понимать, какими будут последствия для каждого из них, какое бы решение мы ни приняли. Все должно встать на свои места", — приводит слова Вольффа Daily Express.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.