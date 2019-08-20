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Тото Вольфф против отказа от пятничных свободных заездов

09:23
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф против идеи отказаться от пятничной практики в рамках «Гран-при». Такая идея была предложена для разгрузки графика работы команд при увеличении числа «Гран-при» в сезоне.

— Мы много лет назад сделали это в DTM, а оказалось, что уик-энд уже перестал быть особенным, — цитирует Motorsport Вольффа. — Если «Гран-при» сократится до двух дней, это не принесет пользы. А «Формула-1» — вершина автоспорта. Это битва лучших инженеров, команд, гонщиков. Поэтому я не стал бы ничего менять, оставив бы пятничную программу. Пятница помогает настраивать машины. Без этого будут пробелы, ошибки, большие разрывы. Не думаю, что это хорошо.

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