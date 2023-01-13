Тото Вольфф прокомментировал переход Джеймса Вулвза на пост руководителя команды «Уильямс»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал новость о том, что Джеймс Вулвз стал новым руководителем команды «Уильямс».

«Джеймс был ценным членом команды на посту главного стратега, сыграв неотъемлемую роль в нашем успехе. Работая с ним с момента моего первого прихода в команду в 2013 году, я знаю, насколько он старателен, способен и талантлив. Все эти годы он развивался и рос.

Всегда жаль расставаться со столь талантливым сотрудником, но я не сомневаюсь в том, что он станет отличным руководителем команды в «Формуле-1». Мы желаем ему всяческих успехов и рады, что он сделает следующий шаг в своей карьере вместе с «Уильямс» — нашим сильным техническим партнером и командой, которой принадлежит часть моего сердца», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

«Уильямс» завершил сезон-2022 на десятом месте в Кубке Конструкторов, набрав 8 очков.