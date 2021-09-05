Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Тото Вольфф признал тактическую ошибку «Мерседеса» в Нидерландах

19:10
Теги:

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, в чем ошиблась команда во время «Гран-при Нидерландов».

«Мы пробовали использовать раннюю остановку, но неверно выбрали момент, — цитирует Вольффа Motorsport.com 5 сентября. — Когда ты соперничаешь с тем, у кого самая быстрая машина, остается только тактика. Но надо отдать должное «Ред Буллу» — сегодня они отработали безупречно.

Мы не ожидали, что они поставят на финальный отрезок состав Hard. Работа этого состава была для всех неизвестным фактором. Мы вообще не ездили на нем в пятницу".

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли, соответственно, второе и третье место. Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/volf-priznal-takticheskuyu-oshibku-mercedes-v-zandforte-/6661172/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября: сборная вышла на первое место
Россия победила Финляндию на мужском чемпионате Европы по волейболу
Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд