Тото Вольфф признал тактическую ошибку «Мерседеса» в Нидерландах

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, в чем ошиблась команда во время «Гран-при Нидерландов».

«Мы пробовали использовать раннюю остановку, но неверно выбрали момент, — цитирует Вольффа Motorsport.com 5 сентября. — Когда ты соперничаешь с тем, у кого самая быстрая машина, остается только тактика. Но надо отдать должное «Ред Буллу» — сегодня они отработали безупречно.

Мы не ожидали, что они поставят на финальный отрезок состав Hard. Работа этого состава была для всех неизвестным фактором. Мы вообще не ездили на нем в пятницу".

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли, соответственно, второе и третье место. Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла».