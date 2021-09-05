Тото Вольфф признал тактическую ошибку «Мерседеса» в Нидерландах
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, в чем ошиблась команда во время «Гран-при Нидерландов».
«Мы пробовали использовать раннюю остановку, но неверно выбрали момент, — цитирует Вольффа Motorsport.com 5 сентября. — Когда ты соперничаешь с тем, у кого самая быстрая машина, остается только тактика. Но надо отдать должное «Ред Буллу» — сегодня они отработали безупречно.
Мы не ожидали, что они поставят на финальный отрезок состав Hard. Работа этого состава была для всех неизвестным фактором. Мы вообще не ездили на нем в пятницу".
Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли, соответственно, второе и третье место. Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/volf-priznal-takticheskuyu-oshibku-mercedes-v-zandforte-/6661172/
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