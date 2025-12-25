Тото Вольфф: «Предсказать подготовку соперников «Мерседеса» к 2026 году невероятно сложно»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф признал, что оценить реальный прогресс соперников в подготовке к масштабной реформе правил «Формулы-1» в 2026 году невероятно сложно.

«Перед 2014-м у меня еще зимой было хорошее предчувствие, когда мы первыми провели стендовые испытания всей силовой установки. Двигатель был надежнее, чем у соперников. И, конечно, в первый день тестов никто не мог проезжать круги, а мы могли. Во второй день — то же самое. Невозможно сравнивать, я бы сказал. Кроме того, пелотон стал куда более конкурентоспособным, чем в предыдущие годы», — приводит слова Вольффа Autosport.

По итогам сезона-2025 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, опередив «Феррари» на шесть очков.

Первые закрытые тесты команд «Формулы-1» пройдут в Барселоне с 26 по 30 января.