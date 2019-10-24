Тото Вольфф: «Пока у «Мерседеса» быстрая машина, Хэмилтону нет смысла уходить»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что пилот команды Льюис Хэмилтон никуда не уйдет, пока будет иметь достаточно быстрый болид.

— До тех пор, пока мы сможем предоставлять Льюису машину, способную выигрывать чемпионаты, у него не будет причин рассматривать иные варианты, и нам также незачем искать кого-то другого, — цитирует Вольффа Autosport. — Мы сказали ему, что хотим завершить этот сезон на высокой ноте, потом передохнем и приступим к обсуждению 2021-го. Наша команда отличается прозрачностью и целостностью, так что все самые важные дискуссии относительно сезона-2021 будут проведены совместно с Льюисом и Валттери (Боттасом — прим «СЭ»).

34-летний Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Пятикратный чемпион мира, четыре титула он завоевал в «Мерседесе» и еще один — в «Макларене». Британец лидирует и в нынешнем сезоне, имея в активе 338 очков.